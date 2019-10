Stand: 24.10.2019 09:19 Uhr

Polizei räumt Baumhaus im Vollhöfner Wald

Im Vollhöfner Wald in Hamburg-Altenwerder steht die Räumung eines Baumhauses unmittelbar bevor. Die Hamburger Polizei ist am Donnerstagmorgen mit einem Großaufgebot angerückt, wie NDR 90,3 berichtete. Die Beamten haben zahlreiche Leitern dabei und holen zunächst einzelne Aktivisten herunter, die sich an Seilen rund um das Baumhaus befinden. Mehr als ein Dutzend Umweltaktivisten harren auf dem Baumhaus aus, um gegen eine mögliche Rodung für die Erweiterung des Hafengebiets zu demonstrieren. Die Waldbesetzer misstrauen dem Versprechen von Umwelt- und Wirtschaftsbehörde, die Bäume in den nächsten Jahren nicht roden zu wollen. Sie fordern, den 45 Hektar großen Wald zum Naturschutzgebiet zu erklären. Am Mittwochmittag war ein Ultimatum der Polizei abgelaufen.

Hamburger Polizei räumt Baumhaus NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 24.10.2019 09:00 Uhr Autor/in: Werner Pfeifer Im Vollhöfner Wald räumt die Hamburger Polizei ein besetztes Baumhaus. Mehrere Aktivisten müssen mit Leitern runtergeholt werden. Werner Pfeifer berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Eine Räumung ist für die Polizei schwierig. Größere Fahrzeuge können nicht zu dem Baumhaus gelangen, es gibt nur einen matschigen Trampelpfad dorthin. Die Umweltorganisation BUND forderte von der Polizei, auf eine Räumung und damit eine weitere Eskalation zu verzichten.

Ärger im rot-grünen Senat

Im rot-grünen Senat gibt es offenbar unterschiedliche Auffassungen über den Umgang mit dem Protest. Während die SPD die Räumung unterstützt, gehen die Grünen auf Distanz. Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) kündigte an, dass die Zukunft des Waldes auch Thema möglicher Koalitionsverhandlungen seiner Partei mit der SPD nach der Wahl im Februar kommenden Jahres sein werde. "Ich gehe schon davon aus, dass es da Gespräche geben wird, wenn die Grünen da beteiligt sind, auf die Inanspruchnahme dieses Gebietes grundsätzlich zu verzichten."

Vollhöfner Wald: Ärger um Baumhaus-Besetzung Hamburg Journal - 23.10.2019 19:30 Uhr Umweltaktivisten haben ein Ultimatum zum Verlassen ihres Baumhauses im Vollhöfner Wald verstreichen lassen. Im Senat gehen die Meinungen zu einer Räumung auseinander.







4,33 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Der Vollhöfner Wald ist Teil des Hafenerweiterungsgebiets. Im Februar dieses Jahres hatte die Hafenverwaltung Hamburg Port Authority Erkundungsschneisen in den Wald geschlagen. Seitdem hat sich der Protest von Naturschützern gegen die Abholzung verstärkt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.10.2019 | 09:00 Uhr