Polizei findet Leiche in Wohnung in Steilshoop Stand: 16.04.2023 07:57 Uhr In einer Wohnung in Hamburg-Steilshoop hat die Polizei am Sonnabend eine männliche Leiche entdeckt. Sie geht nicht von einem Fremdverschulden aus.

Wie die Polizei mitteilte, war gegen 15.30 Uhr ein anomymer Anruf bei der Feuerwehr eingegangen. Der Anruf enthielt den Hinweis auf eine Leiche in einer Wohnung am Gropiusring. Der Tote sei mit einer Decke abgedeckt gewesen, so eine Sprecherin. Einsatzkräfte rückten an, verschafften sich Zutritt zu der Wohnung und fanden schließlich den leblosen Mann in einem der Räume.

Identität noch nicht geklärt

Der Mann soll zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein. Die Identität ist noch nicht geklärt. Nach Informationen von NDR 90,3 geht die Hamburger Polizei nach dem Fund des Toten nicht von einem Gewaltverbrechen aus. Ein Polizeisprecher erklärte, dass es keine Hinweise darauf gibt. Vermutet wird ein Hintergrund im Drogenmilieu.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.04.2023 | 08:00 Uhr