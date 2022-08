Stand: 31.08.2022 12:39 Uhr Polizei fasst mutmaßliche Baustellen-Diebe

Die Hamburger Polizei hat in Billstedt drei mutmaßliche Diebe festgenommen. Ein Anwohner hatte die Beamten und Beamtinnen alarmiert, weil er die Männer am Dienstagabend auf einer Baustelle gesehen hatte. Als die Polizei eintraf, flüchteten sie und ließen ihre Beute zurück. Dabei handelte es um mehrere Werkzeuge und Baumaschinen. Nach einer kurzen Fahndung konnten alle drei in Gewahrsam genommen werden. Auch ein mutmaßliches Fluchtauto wurde sichergestellt. | Sendedatum NDR 90,3: 31.08.2022 12:00

