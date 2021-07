Polizei fasst mehrere Exhibitionisten am Boberger See Stand: 23.07.2021 15:26 Uhr Die Hamburger Polizei ermittelt gegen mehrere Exhibitionisten. Mit einer Reiterstaffel will die Polizei nun rund um den Boberger See Präsenz zeigen.

Mehrere Frauen hatten zunächst Exhibitionisten bei der Polizeiwache in Bergedorf angezeigt. Die Polizei bestreifte daraufhin die Boberger Dünen, bis schließlich ein weiterer Ermittlungsansatz gewählt wurde. Mehrere Zivilbeamtinnen setzten sich, gewissermaßen als Lockvögel, rund um den Boberger See - eine Woche lang im Juli.

Sieben Exhibitionisten festgenommen

In dieser Zeit konnten die Einsatzkräfte sieben Exhibitionisten festnehmen. Komplett nackt starrte ein 58-Jähriger eine Frau an und befriedigte sich dabei. Zwei Tage später konnte die Polizei gleich vier Männer festnehmen - 30 bis 71 Jahre alt. Einer von ihnen entblößte sich sogar vor einer Zivilbeamtin. In einem anderen Fall machte ein 30-Jähriger Gymnastikübungen im FKK-Bereich und fasste sich dabei zwischen die Beine. Ein 31 Jahre alter Mann stand bis zu den Knien im Wasser und belästigte Frauen am Ufer. Den Männern droht nun eine Geld- oder sogar Haftstrafe von bis zu einem Jahr.

