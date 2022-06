Personalmangel in Hamburg: Wohin Mitarbeiter abgewandert sind Stand: 22.06.2022 06:17 Uhr Gastronomie, Sicherheitsdienste oder der Flughafen: Unternehmen aus vielen Branchen haben nach zwei Jahren Corona Probleme, Personal zu finden. Nach Informationen der Arbeitsagentur haben sich viele Beschäftigte aus diesen Bereichen woanders einen Job gesucht.

Kurzarbeit, befristete Jobs, vergleichsweise schlechte Bezahlung und unattraktive Arbeitszeiten: Die Gründe sind vielfältig, warum sich gerade von der Gastronomie, am Flughafen und bei Fluggesellschaften viele Mitarbeitende während der Corona-Pandemie verabschiedet haben.

Viele wechselten aus der Gastronomie in den Großhandel

Mehr als die Hälfte derjenigen, die die Gastronomie verlassen haben, arbeitet nach den Beobachtungen der Arbeitsagentur inzwischen im Großhandel, in Lagerei-Berufen oder in der Verkehrsbranche. Ein kleinerer Teil ist im Bereich Gebäudereinigung und -management untergekommen, zum Beispiel als Hausmeister. Rund ein Viertel der Beschäftigten in der Gastronomie war vor der Pandemie als Minijobberin oder Minijobber angestellt. Viele Jobs sind befristet, fast alle mussten irgendwann in Kurzarbeit während Corona.

Von der Luftfahrtbranche in den Autohandel

Von denjenigen, die die Luftfahrtbranche verlassen haben, sind rund 40 Prozent im Bereich Autohandel und Instandhaltung untergekommen. Mehr als 20 Prozent haben zudem bei Leiharbeitsfirmen angeheuert, beobachtet die Arbeitsagentur. Am Flughafen sind aktuell viele Stellen offen, auch Elektriker und Elektrikerinnen, Tief- und Straßenbauer und -bauerinnen werden dort dringend gesucht. Bei der Gepäckabfertigung sind ständig Stellen offen. Da sucht der Airport EU-weit - und hat tatsächlich vor ein paar Monaten mehrere Dutzend Beschäftigte aus Griechenland angeworben.

Auch aus den sogenannten Schutz- und Sicherheitsberufen sind in Hamburg viele in die Autobranche gewechselt, wie eine Sprecherin der Arbeitsagentur NDR 90,3 sagte.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.06.2022 | 06:00 Uhr