Parkplatzprobleme: Handwerkskammer fordert konkrete Schritte Stand: 26.08.2021 08:41 Uhr Beim Streitthema “Parkplätze für Handwerker und Logistiker” in Hamburg will die Verkehrsbehörde den Betrieben weiter entgegenkommen. Unternehmen und den Kammern fehlt es aber an der konkreten Umsetzung.

Der Streit dreht sich vor allem um zwei Punkte: Dass in Hamburg generell Parkraum abgebaut wird und dass es innerhalb des Rings 2 immer mehr Bewohnerparkgebiete gibt. Firmen, die ihren Betriebssitz in so einem Gebiet haben, sind der Rechtslage nach keine Bewohner. Das mache sie zu Bittstellern, kritisiert die Handelskammer. Forderungen an den Senat, sich auf Bundesebene für eine Änderung der Gesetze stark zu machen, blieben demnach bisher ungehört.

Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) selbst äußerte sich auf Anfrage von NDR 90,3 nicht. Ein Sprecher sagte, dass man bei künftigen Änderungen auf Bundesebene die Interessen des Handwerks angemessen berücksichtigen will.

Probleme nur verschoben?

Die Behörde verweist auf den regelmäßigen Austausch mit den Betroffenen. Aus Kreisen der Handels- und der Handwerkskammer heißt es dazu, dass Themen auch schlichtweg auf die lange Bank geschoben würden.

