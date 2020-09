Stand: 14.09.2020 16:41 Uhr - NDR 90,3

Otto: Protest gegen Schließung des Retouren-Zentrums

Etwa 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben heute vor der Otto-Zentrale in Bramfeld demonstriert. Sie fordern den Hamburger Versand-Konzern auf, das Retouren-Zentrum nicht zu schließen.

Verlagerung nach Ost-Europa

Heike Lattekamp von der Gewerkschaft ver.di ärgert sich vor allem darüber, dass Otto die Arbeit nach Ost-Europa verlagert: "840 Kolleginnen und Kollegen verlieren ihre Existenzgrundlage. Und gleichzeitig sind die Retouren ja dennoch da, werden aber nach Polen und nach Tschechien verlagert", sagt sie. Die Kolleginnen und Kollegen verzichteten seit 2006 auf bis zu zwölf Prozent von Lohn und Gehalt. "Und zwar deshalb, weil sie die Erwartung daran knüpfen, dass der Standort gesichert wird", so Lattekamp.

Schließung in etwa einem Jahr

Die Otto Group hatte Anfang September angekündigt, das Retouren-Zentrum in etwa einem Jahr zu schließen. In den kommenden Monaten will die Geschäftsführung der Konzerngesellschaft Hermes Fulfilment mit den Betriebsräten ausloten, wie die Folgen für die Beschäftigten so gut wie möglich abgemildert werden könnten. Für die oft ungelernten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt es in den Hamburger Otto-Firmen kaum Beschäftigung.

