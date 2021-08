Oberbillwerder: Hamburgs geplanter Stadtteil wird kleiner Stand: 24.08.2021 14:07 Uhr Hamburgs geplanter Stadtteil Oberbillwerder wird an den Rändern verkleinert. Die Planungsgesellschaft IBA reduziert die Wohnfläche um 35.000 Quadratmeter. Das hatte die Koalition im Bezirk Bergedorf so verlangt.

Bergedorfs SPD, FDP und Grünen war der Eingriff in die Wiesenlandschaft zu groß. Ein Jahr lang musste die IBA umplanen. Geschäftsführerin Karen Pein nannte das Ergebnis am Dienstag: "Wir reduzieren am Saum, das heißt, wir geben der Kulturlandschaft sechs Hektar zurück." Damit würden nun auf einer Fläche von 118 Hektar 6.000 bis 7.000 Wohneinheiten entstehen.

Fünf unterschiedliche Quartiere für bis zu 14.000 Menschen

Ab 2028 sollen bis zu 14.000 Menschen in Oberbillwerder leben. Geplant ist viel Platz für Sport und kein einziger Autostellplatz an den Straßen, sondern in elf Gemeinschaftsparkhäusern. Vielfalt ist das Motto - auch durch fünf unterschiedliche Quartiere, meinte Oberbaudirektor Franz-Josef Höing: "Sie sehen verschiedene Wohnungsangebote, sehr kleinteilig: vom Mietwohnungsbau bis zum Einfamilienhaus an den Rändern."

Vorher muss Hamburg aber Massen an Sand aufschütten, damit Oberbillwerder keine Probleme bei Starkregen bekommt.

