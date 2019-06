Stand: 17.06.2019 06:20 Uhr

"No. 5 Elbe" wieder an der Oberfläche

Nächtlicher Erfolg für die Bergungsmission des Denkmalschiffs "No. 5 Elbe" in der Schwingemündung: Seit etwa 1 Uhr ist das gesunkene 135 Jahre alte Schiff wieder an der Wasseroberfläche.

Luftsäcke brachten es nach oben

Am Wochenende hatten Taucher einer spanischen Spezialfirma das Leck bereits notdürftig abgedeckt und Hebegurte mit Luftsäcken unter dem Rumpf befestigt. Der erste Hebeversuch startete dann am Sonntagabend gegen 23 Uhr mit dem Niedrigwasser. Starke Pumpen füllten die Luftsäcke mit Pressluft und der Rumpf des havarierten Seglers richtete sich langsam auf. Gleichzeitig wurde Wasser aus dem Schiff herausgepumpt. Das auflaufende Wasser brachte das Schiff schließlich erfolgreich zum Aufschwimmen.

Das Schiff liegt jetzt an der Hafenspundwand in der Schwingemündung. Wann der Lotsenschoner nach Hamburg gebracht werden soll, wird jetzt entschieden - erstmal muss aber der volle Schaden abgeklärt und sichergestellt werden, ob das Schiff überhaupt schwimmfähig ist.

Fatales Manöver an Bord des Lotsenschoners

Der Lotsenschoner war am 8. Juni auf Höhe Stadersand auf der Elbe mit einem Containerschiff kollidiert. Er befand sich auf einer Gästefahrt und hatte 43 Passagiere an Bord. Das Schiff sank und liegt derzeit in der Mündung der Schwinge in die Elbe. Bei der Kollision der "No. 5 Elbe" mit dem Containerschiff "Astrosprinter" wurden acht Menschen verletzt. Nach kurzer Zeit konnten sie das Krankenhaus wieder verlassen. Videoaufnahmen zeigen den Moment kurz vor der Kollision. Auswertungen legen nahe, dass ein Fehler an Bord des historischen Schiffes zu dem Unfall führte.

Traditionssegler erst kürzlich restauriert

Der Lotsenschoner war gerade erst für rund 1,5 Millionen Euro aufwendig saniert worden und Ende Mai nach Hamburg zurückgekehrt. Er hat eine äußerst bewegte und bewegende Geschichte. Gebaut 1883 bei der Stülcken-Werft in Hamburg, diente das Schiff mehrere Jahrzehnte dazu, Lotsen in der Nordsee an Bord der einlaufenden Schiffe zu bringen - und wieder zurück. Nach der Außerdienststellung wurde die "No. 5 Elbe" in den 1920er-Jahren in die USA verkauft, diente dem Autor und Abenteurer Warwick Tompkins und seiner Familie als schwimmendes Zuhause. Seit 2002 war der Lotsenschoner wieder in Deutschland und nahm bei Tagestörns auch Gäste mit an Bord.

