Neues Kongresshotel in der Hafencity geplant

Die Hamburger Hafencity bekommt ein Kongresshotel mit 650 Zimmern. Das bis zu 19 Stockwerke hohe Gebäude des Hamburger Projektentwicklers ECE wird an den Elbbrücken gegenüber dem "Elbtower" entstehen.

Kongressaal als Herzstück

Kein spitzer Winkel, sondern angenehm gerundete Ecken kennzeichnen das Backsteingebäude des renommierten Architektenbüros gmp. Herzstück ist ein Kongresssaal für 1.100 Gäste, der auch für große Feste taugt. So etwas fehle bisher, sagte Hafencity-Chef Jürgen Bruns-Berentelg: "Der Hamburger Markt ist nicht gesättigt durch Kongresshotels, sondern wir haben eine erhebliche Lücke. Wir wollten ein Hotel in dieser Größenordnung." Das Kongresshotel bringe mehr Leben in die Hafencity als Büros.

Kongresshotel in der Hamburger Hafencity NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 01.10.2019 15:00 Uhr Autor/in: Reinhard Postelt







Fahrrad-Aufzug und Skybar

Auch 6.000 Quadratmeter Bürofläche sind in dem 63 Meter hohen Gebäude geplant. An den Elbbrücken falle das Vier-Sterne-Hotel jedem auf, freute sich Investor und ECE-Geschäftsführer Andreas Mattner. Er ergänzte: "Dann haben wir noch ein paar Highlights: zum Beispiel einen Fahrrad-Aufzug, weil wir auch mit dem Rad gut erreichbar sein wollen. Und dann haben wir noch eine Top-Skybar." Aus 60 Metern Höhe könne man über ganz Hamburg schauen. Der Hotelbetreiber Marriott ist sich sicher, dass die 650 Zimmer leicht zu vermieten sind. Der Baustart ist für 2020 geplant. Drei Jahre später soll der Bau fertig sein.

