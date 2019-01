Stand: 18.01.2019 06:37 Uhr

Neuer Plan: Wie die Bahn den Hauptbahnhof bauen will

Die Deutsche Bahn hat spektakuläre Pläne für den Umbau des Hamburger Hauptbahnhofs entwickelt. "Machbarkeitsstudie Hamburg Hauptbahnhof" heißt das 25-seitige Konzept, das eine Verlängerung der denkmalgeschützten Bahnhofshalle um rund 70 Meter gen Süden vorsieht. Das gigantische Dach soll sogar die Straße Steintordammbrücke überspannen, die Verlängerung der Mönckebergstraße zum ZOB.

Unterm Glasdach in den Bus steigen

Unter dem 37 Meter hohen Glasdach können Fahrgäste in HVV-Busse umsteigen. In die erweiterte Bahnhofshalle gelangen sie per Rolltreppen von den Bahnsteigen. Die Halle soll noch weiter verlängert werden - durch Büros und Läden.

"Ein Jahrhundertprojekt"

Die Bahntochter Station und Service will noch mehr: Ihr Leiter der Projektentwicklung Oliver Hasenkamp plant ein Hochhaus und gläserne Markthallen am Hachmannplatz. Zu NDR 90,3 sagte er aber, dass es Widerstand von Hamburgs Oberbaudirektor Franz-Josef Höing dagegen gebe. Dennoch spricht Hasenkamp von einem Jahrhundertprojekt für den Hamburger Hauptbahnhof. Die Pläne sollten breit diskutiert werden. Vor 2030 werde der Umbau aber nicht fertig.

