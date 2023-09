Neue Wegweiser für Hamburgs Radrouten an der Alster Stand: 15.09.2023 14:49 Uhr Für Hamburgs Radwege soll es bald neue Wegweiser geben. An der Alster startete am Freitag ein einwöchiger Test mit hohen Schildern und Bodenmarkierungen. Sie sollen Radfahrenden den Weg zu Stadtteilen oder Knotenpunkten zeigen.

Burgunderrot hebt sich eine drei Meter hohe Säule neben der Fahrradstraße am Alsteranleger Alte Rabenstraße in den blauen Himmel. Sie zeigt fünf Ziele, zum Beispiel "Winterhude - 2 Kilometer" und "Norderstedt - 16 Kilometer". Und sie benennt die jeweilige Veloroute, in diesem Fall die "Radroute 4".

Radrouten-Beschilderung ab kommenden Jahr

50 Schilder und 60 Bodenmarkierungen säumen die sechs Kilometer lange Teststrecke westlich der Alster, wie Verkehrssenator Anjes Tjarks bei der Vorstellung der Projektwoche sagte. "Wir werden die Schilder jetzt eine Woche lang stehen lassen und danach wieder abbauen. Wir werden dann im Laufe des nächsten Jahres damit beginnen, die ersten Radrouten in Hamburg tatsächlich auszuschildern."

Menschen können Testschilder bewerten

Eine Woche lang sollen sich die Menschen dazu äußern können. Dafür kann man auf den Testschildern einen QR-Code fotografieren. Erste Radlerinnen wie Hilke Oberländer sind angetan: "Es gibt mit Sicherheit viele Fahrradfahrer, die diese Strecke nicht so häufig radeln wie ich. Für die ist diese rote Farbe mit Sicherheit aufmerksamkeitsfördernd."

Testwoche kostet 180.000 Euro

Das ganze Projekt inklusive Test kostet 180.000 Euro. Wird die ganze Stadt ausgeschildert, wird es entsprechend teurer. Das Pilotprojekt ist Bestandteil des Bündnisses für den Rad- und Fußverkehr Hamburg und wird in Zusammenarbeit mit den Bezirksämtern Hamburg-Nord und Eimsbüttel umgesetzt.

