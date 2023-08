Elbchaussee: Ärger nach Ausbau des Radweges Stand: 23.08.2023 20:57 Uhr Nach dem Ausbau des Radweges an der Hamburger Elbchaussee ist der Fußweg an einigen Stellen nur noch halb so breit, um Platz für Radfahrende zu machen. Zu schmal, finden Gewerbetreibende und Anwohnende.

Zwei Fußbreit - das ist die Breite des neuen Fußgängerweges an der Elbchaussee. Genau gemessen nicht einmal einen halben Meter breit. Und er ist quasi ganz neu.

Verkehrsbehörde sieht mehr Sicherheit an Elbchaussee

Laut Verkehrsbehörde keine neue Situation: "Der kleine Gehweg dort wurde im Zuge des Ausbaus der Radverkehrsinfrastruktur dort nicht verändert. Er wurde auch nicht verkleinert. Es ist auch nicht so, dass der Radweg sozusagen direkt über den ehemaligen Fußweg gebaut wurde, sodass wir der Meinung sind, dass das eben sogar noch zuträglich ist für die Verkehrssicherheit dort vor Ort", so Pressesprecher Dennis Krämer.

Hindernisse erschweren den Gang auf dem Fußweg

Doch parkende Räder, Straßenschilder oder Sträucher und Hecken, die auf den Gehweg wachsen, versperren zusätzlich den schmalen Weg. Wenn man den Hindernissen ausweicht, betritt man automatisch den neu ausgebauten Radweg. Wenn doch mal Platz zum Laufen ist, dann ist der Untergrund nicht komfortabel, beispielsweise wegen Pflastersteinen.

Anwohnende ärgern sich über neuen Radweg

"Ich weiß nicht, was sich die Leute gedacht haben, hier keinen Fußweg zu machen. Wir können ja praktisch hier nicht rausgehen. Wenn die Fahrradfahrer alle kommen, was dann? Das ist ganz ganz schlimm, was sich die Leute dabei gedacht haben. Ich sehe die einzige Möglichkeit hier mit einem Fußgängerweg", so Anlieger Christian Andreae.

Zebrastreifen sollen geprüft werden

Einen Zebrastreifen einzurichten, damit Anwohnerinnen und Anwohner die Straßenseite wechseln können, wäre eine Option, die die Verkehrsbehörde prüfen will. Denn dort gibt es bereits einen funktionierenden breiten Fußgängerweg. "Wir nehmen das auch nochmal auf, zu prüfen, ob es vielleicht dort möglich ist, einen Zebrastreifen einzurichten. Das müsste auch mit den Straßenverkehrsbehörden der Polizei - und ob das anordbar ist - rückgekoppelt werden", erklärt Krämer.

