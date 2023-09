Auf Hamburgs Straßen ist die Unfallgefahr offenbar am größten Stand: 14.09.2023 19:30 Uhr Die gefährlichste Straße Deutschlands befindet sich offenbar in Hamburg. Laut einer Analyse der "Allianz Direct" aus Unfalldaten gab es die meisten Unfälle mit Verletzen in der Kieler Straße in Altona.

Laut der Studie kamen im vergangenen Jahr bei 53 Unfällen an der Kieler Straße Menschen zu Schaden. Die Statistik zeigt auch: Insgesamt ist der Verkehr in Hamburg gefährlicher für die Bürgerinnen und Bürger als in anderen Bundesländern.

Hamburg vor Bremen und Schleswig-Holstein

Im vergangenen Jahr wurden in der Hansestadt laut Allianz-Statistik 3,49 Verkehrsunfälle pro 1.000 Einwohner und Einwohnerinnen registriert - das sei im Bundesvergleich der absolute Höchstwert. Auch in Bremen (3,22 Unfälle/1.000 Einwohner) und Schleswig-Holstein (3,17) sei man vergleichsweise gefährlich unterwegs. Am sichersten seien die Straßen im vergangenen Jahr demnach in Thüringen gewesen mit nur 1,83 Unfällen.

Die Statistik zeigt aber auch: In den vergangenen Jahrzehnten sind Straßen und Fahrzeuge insgesamt deutlich sicherer geworden. Zwar habe sich die Zahl der Unfälle seit 1990 kaum verringert, die Zahl der Verletzten habe seitdem aber um rund 15 Prozent abgenommen.

