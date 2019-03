Stand: 13.03.2019 17:32 Uhr

Neue Stationen für Hamburgs StadtRäder geplant

Hamburg soll in diesem Jahr 29 neue StadtRad-Stationen bekommen. Das geht aus einer Antwort des Senates auf eine Anfrage des Grünen-Bürgerschaftsabgeordneten Martin Bill hervor, die dem Hamburg Journal und NDR 90,3 vorliegt. Die meisten neuen Stationen werden im Bezirk Mitte gebaut. Vor allem in der Hafencity, etwa an der Elbphilharmonie, am Oberhafen und der neuen Bahnstation Elbbrücken. Im Stadtteil Billstedt werden etwa an der U-Bahnhaltestelle Mümmelmannsberg und in Billbrook in der Liebigstraße neue Leihstationen gebaut.

Geplante StadtRad-Stationen im Jahr 2019 Bezirk Stadtteil Standort Planungsstand Hamburg-Mitte HafenCity Elbphilharmonie / Platz der Deutschen Einheit Flächensuche schwierig Hamburg-Mitte HafenCity St. Annenplatz / Am Sandtorkai Flächensuche noch nicht begonnen Hamburg-Mitte HafenCity Ericusspitze / Oberbaumbrücke Flächensuche noch nicht begonnen Hamburg-Mitte HafenCity Steinschanze Flächensuche noch nicht begonnen Hamburg-Mitte HafenCity Oberhafenquartier Nord / Stockmeyerstraße Flächensuche noch nicht begonnen Hamburg-Mitte HafenCity Versmannstraße / Gerda-Gmelin-Platz In Planung Hamburg-Mitte HafenCity Baakenhöft / Grandeswerder Straße Flächensuche noch nicht begonnen Hamburg-Mitte HafenCity S+U Elbbrücken / Versmannstraße In Planung Hamburg-Mitte Rothenburgsort S Tiefstack / Ausschläger Allee In Planung Hamburg-Mitte Billstedt U Merkenstraße / Möllner Landstraße Im Bau Hamburg-Mitte Billstedt U Mümmelmannsberg / Kandinskyallee In Planung Hamburg-Mitte Billbrook Bredowstraße / Pinkertweg Im Bau Hamburg-Mitte Billbrook Moorfleeter Straße / Pinkertweg Im Bau Hamburg-Mitte Billbrook Liebigstraße / Wöhlerstraße Im Bau Hamburg-Mitte Billbrook Liebigstraße / Berzelius Im Bau Hamburg-Mitte Wilhelmsburg Karl-Arnold-Ring / Dahlgrünring In Planung Altona Altona-Nord Felicitas-Kukuck-Straße / Lille Torv In Planung, Umsetzung mit Straßenbau Altona Altona-Nord Eva-Rühmkorf-Straße / Mariannenruhplatz In Planung, Umsetzung mit Straßenbau Altona Bahrenfeld Luruper Chaussee / Ebertallee Im Bau Eimsbüttel Eidelstedt Eidelstedter Platz / Pinneberger Chaussee Flächensuche schwierig Eimsbüttel Eidelstedt S Elbgaustraße Flächensuche schwierig Hamburg-Nord Winterhude Überseering 35 / New-York-Ring Flächensuche schwierig Hamburg-Nord Fuhlsbüttel Hamburg Airport / Terminal 1 In Planung, Kooperation mit Flughafen Hamburg-Nord Dulsberg U Straßburger Straße / Nordschleswiger Straße In Planung, Umsetzung mit Straßenbau Wandsbek Wandsbek U Wandsbek-Gartenstadt / Ostpreußenplatz In Planung, Umsetzung mit Straßenbau Wandsbek Rahlstedt Bahnhof Rahlstedt Zwei Flächenvorschläge auf Nordostseite Bergedorf Billwerder S Billwerder-Moorfleet / Alter Landweg Im Bau Harburg Neugraben-Fischbek Vogelkamp Neugraben Umsetzung mit Quartiersentwicklung Harburg Neugraben-Fischbek Fischbeker Heidbrook Umsetzung mit Quartiersentwicklung

Vorschläge im Netz gesammelt

Die Teilnehmer einer Internet-Umfrage hatten insgesamt rund 2.100 neue Standorte in Hamburg vor. In den kommenden Jahren will die Deutsche Bahn, die das Leihsystem StadtRad betreibt, betreibt, jährlich bis zu 40 Stationen neu bauen. Insgesamt soll die Zahl so von bislang 210 auf 350 steigen. Unternehmen können sich nach Angaben des Senats an der Finanzierung einer Leihstation beteiligen und so deren Standort mitbestimmen. Im Januar hatte die Bahn die alten Räder durch neue ersetzt. Ab April sollen auch Lastenräder mit Elektroantrieb ausgeliehen werden können.

Hamburg bekommt neue StadRad-Stationen Hamburg Journal 18.00 - 13.03.2019 18:00 Uhr Hamburg bekommt in diesem Jahr 29 neue StadtRad-Stationen. Die meisten Stationen werden im Bezirk Mitte gebaut und zwar vor allem in der Hafencity - etwa an der Elbphilharmonie.







3 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal 18.00 | 13.03.2019 | 18:00 Uhr