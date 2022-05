Neue Pläne für aus dem Krankenhaus entlassene Obdachlose Stand: 26.05.2022 12:56 Uhr Wenn obdachlose Menschen in Hamburger Krankenhäusern behandelt werden müssen, gibt es nach der Entlassung oft Probleme - das soll sich nun ändern.

Auf der Straße einen frischen Verband anlegen oder Bettruhe halten ist für obdachlose Patientinnen und Patienten fast unmöglich, zudem sind Anlaufstellen dafür rar. Die rot-grünen Regierungsfraktionen in der Bürgerschaft wollen das jetzt besser regeln und haben einen entsprechenden Antrag gestellt.

Betreuungs- und Pflegebedarf muss eigentlich geprüft werden

Eigentlich ist die Sachlage klar: Nach dem Hamburgischen Krankenhausgesetz müssen die Kliniken allen Patienten und Patientinnen soziale Beratung anbieten und auch prüfen, ob nach der Entlassung noch Betreuungs- oder Pflegebedarf besteht. Richtig gut klappte das bisher allerdings wohl nicht. Hilfsorganisationen berichten immer wieder von Obdachlosen, die für ihre Lebensumstände viel zu früh einfach wieder auf die Straße entlassen werden.

AUDIO: Obdachlose haben nach Krankenhausaufenthalt oft Probleme (1 Min) Obdachlose haben nach Krankenhausaufenthalt oft Probleme (1 Min)

Bessere Zusammenarbeit mit Anlaufstellen angestrebt

Die Sozialbehörde hat dafür eine Arbeitsgruppe mit den Krankenhäusern eingerichtet. Die Zusammenarbeit mit den Anlaufstellen für Obdachlose in den Bezirken soll verbessert werden. In Kooperation sollen die Kliniken mit den Fachleuten dann künftig schon bei der Aufnahme obdachloser Patienten planen, was nach der Entlassung passiert und wo der oder die Betroffene weiter untergebracht werden kann.

Pflege-Angebot der Bahnhofsmission angekündigt

Die Möglichkeiten sind dafür in Hamburg allerdings begrenzt. Auch deshalb hatte die Bahnhofsmission zuletzt ein Pflege-Angebot für Obdachlose angekündigt.

Weitere Informationen Winternotprogramm für Obdachlose in Hamburg beendet Das Winternotprogramm für Obdachlose ist ausgelaufen. Wegen der Corona-Pandemie war es bis Ende April verlängert worden. (02.05.2022) mehr Hamburger Hauptbahnhof: Neubau für Bahnhofsmission In dem Gebäude soll es unter anderem ein Notpflege-Angebot für Obdachlose geben. Der Einzug in die neuen Räume ist für Dezember geplant. (01.04.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.05.2022 | 13:00 Uhr