Stand: 18.06.2023 17:00 Uhr Neue Partei: "Bündnis Deutschland" gründet Landesverband in Hamburg

In Hamburg hat sich der Landesverband der neuen Partei "Bündnis Deutschland" gegründet. Erst kürzlich fusionierte sie mit der Bremer Partei "Bürger in Wut". Zum Landesvorsitzenden wurde am Sonntag einstimmig Raoul Classen gewählt. Der frühere FDP-Abgeordnete sagte, "Bündnis Deutschland" mache eine konservative und konstruktive Politik rechts von der CDU. Der Hamburger Landesverband soll knapp 100 Mitglieder haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 18.06.2023 | 17:00 Uhr