Neue Hamburger Sternbrücke: Erste Vorarbeiten beginnen Stand: 16.01.2023 06:36 Uhr Keine Brücke ist in Hamburg so umstritten wie der geplante Neubau der Sternbrücke in Altona. In drei Jahren soll die große Rundbogenbrücke die alte Straßenüberführung ersetzen. Am Montag beginnen die ersten Vorarbeiten.

Um die Riesenbrücke zusammenzubauen, braucht die Bahn viel Platz. Diesen räumt sie jetzt frei: Ab Montag schneidet sie Sträucher und Büsche runter, die an den vier Gleisen der Fern- und S-Bahn liegen.

Platz für Montage wird als nächstes hergerichtet

Nächsten Monat richtet die Bahn den Montageplatz her, der auf der sogenannten Brammerfläche an der Ecke Max-Brauer-Allee/Schulterblatt liegt. Dort wird zuerst die Kampfmittelsondierung arbeiten, später schweißen Technikerinnen und Techniker die 108 Meter lange und 21 Meter hohe Stahlbrücke zusammen.

82 Bäume werden gefällt, fünf Häuser abgerissen

In drei Jahren wird das 3.500 Tonnen schwere Bauwerk als Ganzes zur alten Sternbrücke gerollt, um diese zu ersetzen. So will die Deutsche Bahn wochenlange Sperrungen der wichtigen Gleise verhindern. Eine Sprecherin sagte NDR 90,3, später seien 82 Baumfällungen unumgänglich. Die 41 Bäume in der Max-Brauer-Allee, die dem Transport der Brücke im Wege sind, fallen erst in drei Jahren. Auch fünf Häuser sollen abgerissen werden.

Der Montageplatz ist schon weitgehend leer. Der Beachclub "Central Park" und der öffentliche Parkplatz sind eingeebnet. Die Bauwagensiedlung wird verschont.

