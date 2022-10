Neubau der Sternbrücke: Protest gegen Baumfällungen Stand: 01.10.2022 20:41 Uhr Protest gegen geplante Baumfällungen in Hamburg-Altona: Die Initiative "Sternbrücke" hatte zu einer Protestaktion am Sonnabend in der Max-Brauer-Allee aufgerufen.

Für den Transport einer neuen Eisenbahnbrücke über die Stresemannstraße sollen 90 Alleebäume zwischen Schulterblatt und der alten Sternbrücke gefällt werden. So haben es die Stadt Hamburg und die Deutsche Bahn geplant. Die neue Brücke soll in einem Stück an ihren Einsatzort gebracht werden.

Dabei wären die Stieleichen im Weg. Die Initiative "Sternbrücke" fordert, andere Pläne zu prüfen, die den Erhalt der rund 40 Jahre alten Eichen ermöglichen. In Zeiten des Klimawandels seien Baumfällungen in der Stadt keine Option mehr.

Sternbrücke soll durch Neubau ersetzt werden

Die Bahn möchte die knapp 100 Jahre alte und seit Jahren sanierungsbedürftige Sternbrücke durch einen rund 125 Millionen Euro teuren Neubau ersetzen. Die Brücke über der Straßenkreuzung von Stresemannstraße und Max-Brauer-Allee zählt mit täglich mehr als 900 S-Bahnen, Regional- und Fernzügen zu den meistgenutzten innerstädtischen Gleisabschnitten in Deutschland. Unter ihr passieren täglich etwa 50.000 Fahrzeuge das Bauwerk.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 01.10.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Straßenverkehr