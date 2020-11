Nach Unfallserie: Massive Poller für die Waitzstraße Stand: 06.11.2020 13:41 Uhr In der Hamburger Waitzstraße sind die ersten neuen Poller eingesetzt worden, um die Geschäfte besser zu schützen. Seit Jahren krachen dort Autos in die Schaufenster.

Die Einkaufsstraße im Stadtteil Groß Flottbek ist bundesweiter Spitzenreiter bei Schaufensterunfällen: Nirgendwo sonst in Deutschland fahren so viele, meist ältere Menschen, mit ihren Fahrzeugen in die Geschäfte. Mehr als 20 Mal war das bislang der Fall, allein drei Mal traf es einen Frisörladen. Zuletzt hatte in der vergangenen Woche eine 81 Jahre alte Frau beim Einparken beschleunigt und war in das Schaufenster eines Juweliers gekracht.

600 Kilogramm schwere Fundamente

Die Vollstahlpoller sollen dem nun endgültig ein Ende bereiten, 600 Kilogramm schwere Fundamente verankern sie in der Erde. Die ersten wurden jetzt eingesetzt, weitere folgen in den kommenden Tagen. Einem Gutachten zufolge sollen die Poller Autos mit einem Gewicht von bis zu zwei Tonnen aufhalten können. Falls nicht jemand in einem Panzer komme, sollte das reichen, meinen die Verkehrsplaner. Die zuvor installierten Beton-Bänke oder -Stopper auf den Bürgersteigen hatten häufig dem Aufprall der Autos nicht standgehalten.

Umbauten dauern bis Mitte November

Die Baumaßnahmen sollen 150.000 Euro kosten. Sie sollen Ende kommender Woche abgeschlossen sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.10.2020 | 11:20 Uhr