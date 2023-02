Nach Schüssen in der Innenstadt: Drei Tatverdächtige ermittelt

Stand: 03.02.2023 17:46 Uhr

Im April vergangenen Jahres waren in der Hamburger Innenstadt in der Nähe des Hotels "Vier Jahreszeiten" Schüsse gefallen. Ein 35-jähriger Mann wurde am Bein verletzt. Nun hat die Polizei den Fall aufgeklärt und drei Verdächtige identifizert.