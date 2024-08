Nach Anschlag in Solingen: Straßenfest in Hamburg abgesagt Stand: 28.08.2024 16:12 Uhr Aus Furcht vor Nachahmern des tödlichen Anschlags von Solingen ist ein im Hamburger Grindelviertel geplantes Straßenfest abgesagt worden.

"Wir sind leider zu dem Entschluss gekommen, dass wir trotz Security und Unterstützung der Polizei keine Sicherheit garantieren können", teilte Jimmy Blum, Vorsitzender des Grindel-Vereins, am Mittwoch auf der Facebook-Seite des Vereins mit. Dass bei dem Straßenfest wie in Solingen die Vielfalt gefeiert werden sollte, würde das Risiko von Nachahmern sehr erhöhen. Zuerst hatte das "Hamburger Abendblatt" darüber berichtet.

Grindelfest sollte Mitte September stattfinden

Der Grindel-Verein war den Angaben zufolge von der Bezirksversammlung Eimsbüttel damit beauftragt worden, in diesem Jahr gemeinsam mit der Jüdischen Gemeinde und in Kooperation mit Kultureinrichtungen ein Fest der Vielfalt mit jüdischer Lebenskultur zu organisieren. Das Grindelfest sollte dem Bericht zufolge unter dem Motto "Kultur. Jüdisch. Bunt" vom 13. bis 15. September stattfinden. "Uns ist bewusst, dass wir damit ein falsches Zeichen senden und damit genau das machen, was Terroristen erreichen wollen", erklärte Blum zu der Absage. Aber er fügte hinzu: "Am Ende stehen wir als Veranstalter in der Verantwortung, wenn etwas passiert."

Grindelviertel war Zentrum jüdischen Lebens in Hamburg

Das Grindelviertel war vor dem Holocaust Zentrum des jüdischen Lebens in Hamburg. Die unter der Nazi-Herrschaft zerstörte Bornplatzsynagoge - bei ihrer Einweihung 1906 das größte jüdische Gotteshaus in Norddeutschland - soll dort wiederaufgebaut werden.

Drei Tote bei Stadtfest in Solingen

Bei dem mutmaßlichen islamistischen Terroranschlag in Solingen waren am vergangenen Freitag drei Menschen bei einem Stadtfest mit einem Messer getötet und acht weitere verletzt worden. Mutmaßlicher Täter ist ein 26 Jahre alter Syrer, der in Untersuchungshaft sitzt. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen ihn unter anderem wegen Mordes und wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

