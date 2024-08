Nach Attentat von Solingen: Hamburg will Sicherheit erhöhen Stand: 27.08.2024 13:51 Uhr Hamburg will alles tun, um das Risiko von Anschlägen wie in Solingen so gering wie möglich zu halten. Das hat Innensenator Andy Grote (SPD) am Dienstag bei der Landespressekonferenz im Rathaus erklärt. Grote sprach sich dabei auch für Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien aus.

Das Risiko von Terroranschlägen wie in Solingen habe sich nicht erhöht, sagte der nachdenklich wirkende Innensenator am Dienstag. Dennoch versuchten Hamburgs Behörden alles, den Schutz der Bevölkerung noch zu steigern. Etwa durch noch konsequenteres Abschieben von Ausreisepflichtigen. "Wir haben bis einschließlich Juli rund 1.000 Rückführungen gehabt. Das liegt noch einmal 30 Prozent über der Zahl vom letzten Jahr", sagte Grote. Abgeschoben wurden in diesem Jahr den Angaben zufolge gut 100 Straftäter.

Grote für Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan

Anders als viele Politikerinnen und Politiker der Grünen, Linken und seiner SPD sprach sich Hamburgs Innensenator für Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan aus: "Wir haben schon eine ganze Reihe von Hinweisen, dass nicht jedem, der über die Grenze geht, der Kopf abgeschlagen wird. Wir hatten zuletzt dieses Thema, dass offenbar private Reisen stattfinden nach Afghanistan." Kein einziges EU-Land schiebe dorthin zwar direkt ab, aber Nachbarländer Syriens und Afghanistans könnten helfen.

Grote bekräftigte seine Forderung, das Waffenrecht bundesweit zu verschärfen. Die Mitnahme von Messern in Bahnhöfen, Zügen und auf Großveranstaltungen müsse verboten werden.

