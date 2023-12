Stand: 01.12.2023 16:26 Uhr Mit 250 km/h auf der A7: Bewährungstrafe für Autobahnraser

Das Amtsgericht Harburg hat einen Autobahnraser wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Der 29-Jährige bekam eine Bewährungstrafe von sechs Monaten, außerdem muss er seinen Führerschein abgeben. Er war letztes Jahr mit über 250 km/h über die A7 gefahren. An der Ausfahrt Marmstorf hatte er den Wagen plötzlich nach rechts gezogen und war in ein anderes Auto geknallt. Der 54-Jährige Fahrer dieses Wagens kam ums Leben. Die Richterin sagte, das Tempo war grundsätzlich erlaubt, aber der Angeklagte hätte nur so schnell fahren dürfen, dass er seinen Wagen jederzeit beherrscht.

