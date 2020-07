Stand: 23.07.2020 08:21 Uhr - NDR 90,3

Mietpreisbremse wird offenbar häufig ignoriert

Ein Großteil der Vermieter in Hamburg verstößt offenbar gegen die Mietpreisbremse. Eine Auswertung von 6.000 Annoncen durch das NDR Magazin Panorama hat ergeben, dass 41 Prozent der Wohnungen teurer angeboten wurden als es die Mietpreisbremse erlaubt.

In Hamburg verstößt offenbar ein Großteil der Vermieter gegen die Mietpreisbremse. Das ergeben Recherchen des ARD-Magazins Panorama.







Eine Hochhauswohnung aus den 1970er-Jahren auf St. Pauli soll zum Beispiel 1.750 Euro kalt kosten. Die Mietpreisbremse sieht 586 Euro vor. Oder 60 Quadratmeter an einer Ausfallstraße in Hamm werden für 1.150 Euro statt erlaubter 462 angeboten. Panorama hat alle Annoncen des Jahres exakt ausgewertet. Das Ergebnis: Die Bremse bremst nicht bei 41 Prozent der Angebote.

Ausnahmen bei Modernisierung werden geltend gemacht

Viele Vermieter greifen zu einem Trick, sagt Daniel Halmer vom Verbraucherportal Conny: "Wir beobachten deutlich, dass immer mehr Vermieter sich auf die sogenannte Modernisierungs-Ausnahme bei der Mietpreisbremse berufen." Bei großen Modernisierungen gilt die Bremse nicht. So wird einfach behauptet, alles sei erneuert. Der Vermieter Akelius modernisiere, um Quadratmeter-Mieten von 19 Euro aufzurufen. Europa-Chef Jordan Milewicz sagt: "Dieser Wohnraum ist bezahlbar. Es gibt in Deutschland Mieter, die möchten in einer hochwertig sanierten und modernisierten Wohnung leben."

Die Recherchen zeigen: Meistens wird die Mietpreisbremse in nicht so teuren Stadtteilen missachtet - wie etwa in Hamm, Horn und Steilshoop.

In Städten wie Hamburg ist Wohnraum knapp, wohnen wird immer teurer. In ganz Hamburg gilt die Mietpreisbremse, die den Trend stoppen soll. Aber funktioniert sie auch wie geplant?







