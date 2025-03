Stand: 22.03.2025 18:41 Uhr Miami: Zverev locker weiter in Runde drei

Der Hamburger Tennisprofi Alexander Zverev ist beim Masters-1000-Turnier in Miami mühelos in die dritte Runde eingezogen. Er setzte sich gegen Jacob Fearnley aus Großbritannien mit 6:2, 6:4 durch. Zverev hatte als gesetzter Spieler ein Freilos in der ersten Runde.

