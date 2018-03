Stand: 01.03.2018 10:25 Uhr

Messerattacke in Barmbek: Lebenslange Haft

Im Prozess um den tödlichen Messerangriff in einem Supermarkt im Hamburger Stadtteil Barmbek ist der Angeklagte zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Urteil des Hamburger Oberlandesgerichts gegen den geständigen 27-Jährigen erging am Donnerstag wegen Mordes und sechsfachen versuchten Mordes jeweils in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Zudem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar möglich, in der Praxis aber so gut wie ausgeschlossen.

Lebenslange Haft für tödlichen Messerangriff







Das Gericht folgte mit seinem Urteil der Forderung der Anklage. Ahmad A. hatte zum Auftakt des Prozesses gestanden, am 28. Juli 2017 in einer Edeka-Filiale einen 50-Jährigen erstochen und anschließend sechs Menschen zum Teil schwer verletzt zu haben. Laut Bundesanwaltschaft wollte der abgelehnte Asylbewerber möglichst viele Christen töten. Er habe wahllos seine Opfer ausgesucht, um Vergeltung zu üben für Unrecht, das aus seiner Sicht weltweit Muslimen zugefügt werde. Den Ermittlungen zufolge war Ahmad A. nie Mitglied einer terroristischen Vereinigung, sondern ein Einzeltäter, der sich selbst radikalisierte.

Reue ganz zum Schluss

Der angeklagte Palästinenser hatte in dem Prozess erst ganz zum Schluss Reue gezeigt. "Ich kann die Zeit leider nicht zurückdrehen. Alles, was ich tun kann, ist Sie um Entschuldigung zu bitten und zu hoffen, dass Sie mir verzeihen", sagte der 27-Jährige zu den Opfern und ihren Familien in seinem letzten Wort vor Gericht. "Ich habe von der letzten Zeit gelernt, dass der Mensch nicht das Recht hat, ein Leben zu beenden, ganz egal wie die Umstände sind."

Gutachter: Angeklagter schuldfähig

Im Laufe des Prozeses wurde dem Angeklagten von einem psychiatrischen Gutachter die volle Schuldfähigkeit bescheinigt. Der 27-Jährige leide weder unter eine psychischen Erkrankung noch habe er bei seiner Tat unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden, so ein Experte vor Gericht.

Ein Toter und sechs Verletzte

Ahmad A. hatte in dem Supermarkt in der Fuhlsbüttler Straße einen 50-Jährigen unvermittelt mit einem Messer angegriffen und getötet. Anschließend verletzte der Angeklagte noch sechs weitere Menschen. Eine Gruppe Männer, überwiegend mit Migrationshintergrund, folgte dem bewaffneten Täter und attackierte ihn unter anderem mit Stühlen eines Cafés und Steinen. Es gelang ihnen, ihn festzusetzen, bis Polizisten eintrafen und ihn festnahmen. Für ihr mutiges Einschreiten wurden die Männer später von der Polizei geehrt.

Frühe Hinweise auf Radikalisierung

Schon in den Monaten vor der Tat hatten die Behörden Hinweise auf eine mögliche Radikalisierung des Mannes erhalten, Mitarbeiter des Verfassungsschutzes sprachen mit dem 2015 eingereisten Mann. Sie stuften ihn aber nicht als akut gefährlich ein, sondern sahen eher Anzeichen für eine psychische Labilität.

Für Diskussionen hatte der Fall auch gesorgt, weil der Mann eigentlich nach Norwegen hätte abgeschoben werden können. Dort hatte er zu einem früheren Zeitpunkt gelebt. Doch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge versäumte eine Frist. Ende 2016 wurde der Asylantrag in Deutschland dann abgelehnt. Ahmad A. wollte wohl auch ausreisen, doch das scheiterte an fehlenden Papieren.

