Messerattacke auf Parkplatz: Vier Jahre Haft für 24-Jährigen Stand: 06.05.2021 16:23 Uhr Für eine Messerattacke auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants hat das Landgericht Hamburg einen 24-Jährigen am Donnerstag zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Er habe sich des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung schuldig gemacht, so die Richterin.

Der junge Mann hatte gestanden, im August 2020 mit einem Messer mindestens elf Mal auf seinen Kontrahenten eingestochen zu haben. Dieser wurde lebensgefährlich verletzt. Hintergrund der Tat war ein Streit zwischen den Eltern des Geschädigten und der Familie des Angeklagten.

Streit zwischen Angehörigen ging Tat voraus

Auslöser war eine Auseinandersetzung im Straßenverkehr, an der der Angeklagte gar nicht beteiligt war. Dabei soll der Vater des Opfers die Schwester des Angeklagten geschlagen, die Mutter ihr zum Teil das Kopftuch heruntergerissen haben. Danach mischte sich der Angeklagte ein. Er fand den Namen der anderen Frau raus, rief deren erwachsenen Sohn an und verabredete sich mit ihm auf dem Parkplatz des Schnellrestaurants in der Eiffestraße im Stadtteil Hamm. Dort stach er mit einem Messer auf den ebenfalls 24-Jährigen ein.

AUDIO: Messerstecher in Hamburg verurteilt (1 Min) Messerstecher in Hamburg verurteilt (1 Min)

Der Angeklagte hatte im Prozess gesagt, er habe verhindern wollen, dass es bei einer erneuten Begegnung der Familien zu einer Eskalation kommt. Die Vorsitzende Richterin gestand ihm zu, dass er nicht von vornherein in böser Absicht zum Treffpunkt gekommen war. Aber dann sei alles in einem Desaster geendet. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.05.2021 | 16:00 Uhr