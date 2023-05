Stand: 06.05.2023 19:37 Uhr Messerangriff in Harburg: 22-Jähriger schwer verletzt

Bei einer Messerattacke in Harburg ist ein 22-jähriger Mann am frühen Sonnabendmorgen schwer verletzt worden. Die Polizei nahm drei Tatverdächtige fest, wie ein Sprecher des Lagezentrums sagte. Opfer und Tatverdächtige sind laut Polizei mutmaßlich miteinander verwandt. Dem Angriff sei eine gemeinsame Feier vorausgegangen. Auf der Wilstorfer Straße sei es anschließend zu einem Streit gekommen, der eskalierte. Der 22-Jährige erlitt den Angaben zufolge eine Stichverletzung im Oberkörper und kam in ein Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 06.05.2023 | 19:30 Uhr