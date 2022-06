Mehrwertsteuer auf Lebensmittel: Hamburg fordert Abschaffung

Stand: 07.06.2022 05:44 Uhr

Hamburg will Lebensmittel wieder günstiger machen. Verbraucherschutzsenatorin Anna Gallina (Grüne) plant dazu einen Vorstoß für die nächste Sitzung mit ihren Ressortkolleginnen und Kollegen am 15. und 16. Juni in Weimar. Gallina sagte NDR 90,3, sie werbe dafür, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel abzuschaffen.