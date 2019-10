Stand: 13.10.2019 08:44 Uhr

Mehrere Verletzte bei Unfall in Hamburg-Horn

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Horn sind in der Nacht zu Sonntag mehrere Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher NDR 90,3 sagte, gab es drei Schwerverletzte, davon schweben zwei in Lebensgefahr. Außerdem wurden drei Menschen leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 1.40 Uhr in der Sievekingsallee.

Schwerer Verkehrsunfall auf der Sievekingsallee NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 13.10.2019 09:00 Uhr Bei einem schweren Unfall mit mehreren Autos sind am Sonntagmorgen gegen 1.50 Uhr in der Sievekingsallee mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden.







Laut Polizei waren drei Fahrzeuge beteiligt. Möglicherweise habe es sich um ein illegales Autorennen gehandelt. Die Rettungskräfte fuhren mit einem großen Aufgebot in die Sievekingsallee im Stadtteil Hamm und kümmerten sich um die Verletzten. Fachleute begutachteten die Spuren am Unfallort. Diverse umstehende Fahrzeuge wurden beschädigt.

