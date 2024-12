Stand: 20.12.2024 15:18 Uhr Mehr als 300 Autos bei Großkontrolle überprüft

Bei einer Großkontrolle hat die Polizei am Donnerstag in Hamburg mehr als 300 Autos überprüft. Dabei stoppten die Beamten in der Glacischaussee einen 16-jährigen ohne Führerschein am Steuer eines nicht versicherten Autos. Zudem stand der Jugendliche offenbar unter Drogen. In Rahlstedt wurde eine 44-Jährige angehalten, die Kokain konsumiert hatte. Außerdem erwischten die Beamten in der Neustadt zwei Männer in einem BMW, die noch schnell die Plätze tauschten. Der 34 Jahre alte Fahrer legte anschließend einen gefälschten Führerschein vor und hatte ebenfalls Drogen konsumiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.12.2024 | 14:00 Uhr