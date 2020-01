Stand: 02.01.2020 06:41 Uhr - NDR 90,3

Mehr Geld für grüne Dächer

Gras, Moos, Flechten, Blumen - all das kann auf Hausdächern prima gedeihen. Nebenbei sorgen begrünte Dächer laut Umweltschutzorganisationen wie dem NABU für ein besseres Klima in der Stadt. Deshalb erhöht die Hamburger Umweltbehörde die Förderung für die Begrünung von Dächern. Wer künftig sein Hausdach bepflanzt, bekommt doppelt so viel Geld wie bislang, nämlich bis zu 100.000 Euro pro Dach.

Begrünung gehört zu Klimaplan

Wer sein Dach begrünen will, kann das Geld bei der Hamburgischen Investitions- und Förderbank beantragen. Gefördert werden sowohl Begrünungen bereits bestehender Dächer als auch auf Neubauten. Die Förderung ist Bestandteil des Hamburger Klimaplans.

Kerstan: Schutz vor Überschwemmungen

Gründächer filterten Feinstaub, verbesserten das Stadtklima und seien Lebensraum für Tiere und Pflanzen, betont Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne). Bei Starkregen verhindern sie laut Kerstan ein Überlaufen der Siele und damit Überschwemmungen.

Ziel: CO2-Emissionen senken

Laut dem Klimaplan, den der Hamburger Senat vorgelegt hat, sollen die CO2-Emissionen in zehn Jahren um 55 Prozent unter denen von 1990 liegen - eine Einsparmenge von 7,1 Millionen Tonnen. Mindestens zwei Milliarden Euro wird allein die Stadt in den nächsten zehn Jahren dafür ausgeben.

