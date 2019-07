Stand: 28.07.2019 09:31 Uhr

Mann stirbt bei Badeunfall in der Dove-Elbe

Nach einem Badeunfall in der Dove-Elbe am Sonnabend, ist ein Mann noch am selben Abend im Krankenhaus verstorben. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 25-jährige Student hatte mit Freunden eine Radtour gemacht und war in einer Pause am Tatenberger Deich im Wasser untergegangen. Er konnte erst nach 40 Minuten von Rettungstauchern geborgen und reanimiert werden.

19-Jähriger springt von Barkasse

Einen weiteren Badeunfall hat es in der Nacht zu Sonntag in der Hafencity gegeben. Ein 19-Jähriger sprang während einer Betriebsfeier auf Höhe der Kehrwiderspitze von einer Barkasse, wie die Polizei mitteilte. Rettungstaucher suchten vergeblich nach ihm. Auch mit Hilfe einer Drohne konnte der junge Mann nicht entdeckt werden.

