Mann in Harburg angeschossen Stand: 24.10.2020 14:39 Uhr Nach einem Streit vor einer Spielhalle in Hamburg-Harburg fielen am Freitagabend Schüsse. Ein Mann wurde verletzt, die Polizei suchte bislang vergeblich nach dem Schützen.

Ein 31 Jahre alter Mann erlitt eine Schusswunde an der Ferse. Nach Angaben der Polizei waren zuvor mehrere Männer vor einer Spielhalle in der Wilstorfer Straße in Streit geraten. Dabei sollen mindestens sechs Schüsse gefallen sein. Der verletzte 31-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er schwebe aber nicht in Lebensgefahr, hieß es. Der Schütze konnte flüchten. Die Polizei suchte ihn mit 20 Streifenwagen und einem Hubschrauber - allerdings vergeblich.

Messerattacke nach Beziehungsstreit

In der Nähe entdeckten die Polizisten einen Mann mit einer Stichverletzung. Allerdings hatte er nichts mit der Schießerei vor der Spielhalle zu tun. In der Nacht zum Sonnabend stellte sich ein 18 Jahre alter Mann auf dem Polizeikommissariat in Neugraben. Er gab an, dass er im Harburger Ring mit einem Messer auf seinen gleichaltrigen Kontrahenten eingestochen habe. Bei dem Streit ging es offenbar um ein Mädchen. Der 18-Jährige muss sich jetzt vor Gericht wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

