Männer überfallen Rentnerin in ihrer Wohnung auf der Veddel Stand: 07.11.2022 12:24 Uhr Zwei Unbekannte haben am Sonnabend eine Rentnerin in ihrer Wohnung auf der Hamburger Veddel überfallen und ausgeraubt. Die Polizei hofft auf Zeuginnen oder Zeugen, um die Täter zu fassen.

Die 78-Jährige war von ihrer Tochter in ihre Wohnung in der Straße Am Zollhafen gebracht worden, kurze Zeit später klingelte es an der Tür. Die Seniorin öffnete zwei etwa 25-jährigen Männern. Der eine hielt die Frau fest, während der Komplize sich in der Wohnung umsah. Er durchwühlte Schubladen und stahl daraus Schmuck, eine Armbanduhr sowie Bargeld. Anschließend flüchteten die beiden mit den Wertsachen. Nach Informationen von NDR 90,3 liegt der der Wert der Beute bei etwa 30.000 Euro.

78-Jährige leicht verletzt

Nach dem Raubüberfall bat die Seniorin ihre Nachbarn um Hilfe, sie riefen die Polizei. Die 78-Jährige wurde bei dem Angriff leicht am Handgelenk verletzt und stand unter Schock. Der Rettungsdienst konnte sie am Tatort behandeln. Die Polizei fahndet nun nach den beiden Räubern und sucht Zeuginnen und Zeugen. Hinweise können unter der Telefonnnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle abgegeben werden.

