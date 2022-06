Stand: 10.06.2022 20:37 Uhr Lurup: Übergriff auf kleines Mädchen - Polizei sucht Zeugen

In Lurup hat sich am Donnerstagmittag ein Mann offenbar als Polizist ausgegeben und ein vierjähriges Mädchen angesprochen. Er soll an das Fenster des Zimmers geklopft haben, in dem das Mädchen gerade spielte. Als die Mutter hinzukam und die Terrassentür öffnete, soll er nach dem Kind gegriffen haben. Die Polizei sucht jetzt Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. | Sendedatum NDR 90,3: 10.06.2022 20:00

