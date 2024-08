Stand: 23.08.2024 18:24 Uhr Lurup: Betrunkener Autofahrer verursacht Totalschaden

In der Nacht zum Freitag hat ein offensichtlich betrunkener Autofahrer im Hamburger Stadtteil Lurup einen Totalschaden an einem Leihwagen verursacht. Der Mann wurde leicht verletzt. Laut Feuerwehr verlor der 42-Jährige kurz nach Mitternacht auf dem Rugenbarg in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr mit hohem Tempo über den Fußweg und prallte frontal gegen eine Laterne. Ein Alkoholtest zeigte deutlich über ein Promille an.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 23.08.2024 | 18:00 Uhr