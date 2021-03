Stand: 04.03.2021 14:52 Uhr Lockdown: Die neuen und bestehenden Corona-Regeln für Hamburg

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie soll der Lockdown auch in Hamburg bis mindestens 28. März verlängert werden. Das ist das Ergebnis des Corona-Gipfels von Bund und Ländern am Mittwoch. Der Hamburger Senat berät am Donnerstag über die genaue Umsetzung der Beschlüsse in der Hansestadt. Im Anschluss werden die Regeln in diesem Überblick aktualisiert: