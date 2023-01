Lkw-Unfall und brennender Bus: Chaos auf Autobahnen in Hamburg Stand: 30.01.2023 14:39 Uhr Auf Hamburgs Autobahnen hat es am Montag erhebliche Behinderungen gegeben. Auf der A7 fuhr ein Lkw gegen die Leitplanke, auf der A1 brannte ein Bus. Es kam zu Sperrungen und Staus.

Auf der A7 fuhr ein Lkw in Höhe Hamburg-Heimfeld am frühen Moorgen aus noch ungeklärter Ursache gegen die Leitplanke und stellte sich quer auf die Fahrbahn. Es kam im morgendlichen Berufsverkehr zu kilometerlangen Staus auf der A7 und der A261. Der Fahrer des Lkw wurde nicht verletzt und es waren keine weiteren Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Lkw reißt Leitplanke mit

Der Lastwagen habe bei dem Vorfall rund 100 Meter Leitplanke mitgerissen, hieß es. Wegen der Bergungsarbeitenwurde die Autobahn in Richtung Norden gesperrt.

Bus ohne Fahrgäste auf der A1 in Brand geraten

Am Vormittag ging dann auf der A1 nichts mehr. Zwischen Hamburg-Billstedt und -Öjendorf brannte ein Bus. Es sei niemand verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Es handele sich um einen Gelenkbus, der sich ohne Fahrgäste auf einer Werkstattfahrt befand. Der Fahrer habe sich retten können. Der Bus geriet unter einer Brücke nahe der Anschlussstelle Öjendorf in Flammen.

Stau wegen Bergungsarbeiten

Die Autobahn in Richtung Lübeck/Berlin blieb nach dem Löschen des Brandes zunächst voll gesperrt. Ein Bausachverständiger sollte das Bauwerk auf mögliche Schäden untersuchen. Die Aufräumarbeiten dauerten am Mittag noch an, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Bus brannte völlig aus. Die Höhe des Schadens und die Brandursache sind noch unklar. Der Verkehr staute sich nach Angaben der Verkehrsleitzentrale auf rund neun Kilometern. In Richtung Bremen/Hannover war die A1 wegen starker Rauchentwicklung ab Hamburg-Öjendorf vorübergehend nur einspurig befahrbar, wurde nach dem Löschen des Brandes aber wieder vollständig freigegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.01.2023 | 13:00 Uhr