Liveticker: Hamburg empfängt König Charles III. und Camilla Stand: 31.03.2023 13:51 Uhr Zum Finale ihres Deutschland-Besuchs sind der britische König Charles III. und seine Frau Camilla in Hamburg eingetroffen. Verfolgen Sie die Highlights des königlichen Besuchs im Liveticker und im Livestream.

Königliches Händeschütteln geht weiter

Der Regen hat aufgehört und Charles und Camilla schütteln auch beim Verlasen des Rathauses wieder viele Hände. Die Kolonne fährt weiter in Richtung Hafen.

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt

Charles und Camilla verewigen sich mit einem Füller auf einem weißen Blatt, das anschließend in das Goldene Buch der Stadt gelegt wird. Der Text ist simpel: "Charles R", "Camilla R.", "March 31st 2023".

Winken vom Rathaus-Balkon

Unter dem Jubel Hunderter Menschen grüßen Charles und Camilla vom Balkon des Rathauses in die Menge. Davor ist die britische Flagge gehisst. Auch der Bundespräsident und seine Gattin winken.

Charles am Rathausmarkt

Die Kolonne erreicht den Rathausmarkt. Als sich die Türen des Bentleys öffnen, gibt es Jubelrufe. Hunderte haben sich dort versammelt und zücken Handys. Charles und Camilla schütteln ausgiebig Hände von Menschen, die teilweise stundenlang vor dem Besuch gewartet hatten.

Der König gedenkt der Kriegsopfer

Die Kolonne erreicht das Mahnmal St. Nikolai. Ein Knabenchor singt zur Begrüßung die Hymne "If Ye Love Me" des englischen Komponisten Thomas Tallis (1505-1585). Die Kirche war während britischer und amerikanischer Luftangriffe auf Hamburg 1943 zerstört worden. Hamburgs Bischöfin Kirsten Fehrs spricht Worte der Versöhnung: Die "Versöhnungslitanei von Coventry". Das Gebet entstand 1959 in der englischen Stadt. Coventry war im November 1940 von der deutschen Luftangriffe schwer bombardiert worden. Charles und Bundespräsident Steinmeier legen Blumenkränze nieder.

Charles begrüßt Hamburger am Dammtor-Bahnhof

Nach dem Innehalten am Denkmal begrüßen Charles und Camilla Hamburger und Hamburgerinnen, die hinter einer Absperrung auf das königliche Paar gewartet hatten. Es gibt teilweise Jubelrufe und Handy-Fotos. Vor dem Bahnhof stehen einige Hundert Royal-Fans und Neugierige, darunter auch die Klasse 5g der Stadtteilschule Bergedorf. Sie wollte eigentlich zum Spielplatz am Park Planten und Blomen. Jetzt freuen sie sich, dass sie das Königspaar sehen können. Anschließend geht es für Charles und Camilla weiter in einem braunen Bentley mit einer Kolonne in Richtung Innenstadt. 15 Motorräder begleiten den Konvoi.

Mit dem Schirm zum Denkmal

Winkend und durch Schirme vor dem Hamburger Regen geschützt gehen Charles, Camilla, Steinmeier, Büdenbender und das Ehepaar Tschentscher zum Denkmal "Kindertransport – der letzte Abschied" vor dem Bahnhof. Camilla, Büdenbender und Eva-Maria Tschentscher legen weiße Rosen am Denkmal ab. Die Skulpturengruppe stellt den Moment des Abschieds von zwei Kindern an einem Gleis dar, während eine junge Frau und vier weitere Kinder zurückbleiben. Das Denkmal erinnert an eine große Rettungsaktion vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs: Von Dezember 1938 bis August 1939 wurden mehr als 10.000 überwiegend jüdische Kinder per Zug und Schiff nach Großbritannien gebracht. 2006 hatte Charles eine ähnliche Skulptur mit dem Titel "Kindertransport - Die Ankunft" am Bahnhof Liverpool Street Station in London eingeweiht, wo die jüdischen Kinder eintrafen.



ICE überpünktlich in Hamburg

Der ICE mit dem königlichen Paar erreicht den Dammtor-Bahnhof. Mit an Bord sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender. Sie werden von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und seiner Ehefrau Eva-Maria begrüßt. Der Zug kam zwei Minuten zu früh. Anders als in Berlin gibt es in Hamburg am Bahnhof keinen roten Teppich.

Warten im Regen

Hunderte Menschen warten mit Regenschirmen bewaffnet auf die Ankunft des Königs auf dem Rathausmarkt. Die Fassade des Rathauses ist nach dem Farbanschlag von Klima-Aktivisten gestern wieder gesäubert worden.

Royal-Fans auf dem Rathausmarkt

Seit 9 Uhr wartet diese Frau im Plastik-Cape schon vor dem Hamburger Rathaus. Unter Royal-Fans findet man schnell Anschluss: "Wir haben uns hier kennengelernt und halten durch". Was erwartet sie sich vom Charles-Besuch? "Vielleicht einen Blick, das würde mir schon reichen. Die Hand zu schütteln, das wäre ein Traum!"

Mit dem ICE von Berlin nach Hamburg

Roter Teppich auf Gleis 8 am Berliner Hauptbahnhof: Charles und Camilla besteigen den ICE, der sie nach Hamburg bringen soll. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender nehmen ebenfalls Platz in dem Zug, der an der Seite ein Banner in den Farben der Deutschlandflagge trägt. Zahlreiche Schaulustige hatten sich im Bahnhof eingefunden, um das Königspaar zu sehen. Gegen 12.30 Uhr wird der ICE am Bahnhof Dammtor erwartet.

Polizei sichert wichtige Punkte der royalen Route

Die Polizei hat an vielen Stellen in der Stadt Position bezogen. Unter anderem vor dem Dammtor-Bahnhof vor dem Denkmal "Kindertransport - Der letzte Abschied", das das Königspaar am Mittag besuchen will.

Was in Hamburg geplant ist

In Hamburg besichtigen Charles und Camilla zuerst das Denkmal "Kindertransport - Der letzte Abschied", außerdem das Mahnmal St. Nikolai. Die Kirche war bei Bombenangriffen der Alliierten während des Zweiten Weltkriegs zerstört worden. Der König und der Bundespräsident werden dort Kränze niederlegen. Anschließend geht es zum Rathausmarkt, wo das königliche Paar gegen 13 Uhr Bürgerinnen und Bürgern begegnen will. Danach wollen wollen sich Charles und Camilla ins Goldene Buch der Stadt eintragen.

Dann geht es für Charles zum Kreuzfahrtterminal Altona, von dort aus startet eine Bootsfahrt mit dem Bundespräsidenten. Auch will sich Charles im Hafen über den Einsatz klimafreundlicher Technologien informieren und mit Vertretern und Vertreterinnen beteiligter Firmen sprechen. Camilla wird derweil die Rudolf-Roß-Grundschule mit Elke Büdenbender besuchen. Zum Abschluss des Staatsbesuchs soll es einen feierlichen Empfang mit Gästen aus Hamburg und der britischen Community in der Hansestadt geben - ausgerichtet von der britischen Botschaft. Vor seinem Abflug nach Hause widmet sich Englands König auch noch der Musik: Er trifft eine Beatles-Revival-Band und den deutschen Teilnehmer des ESC-Musikwettbewerbs in Liverpool, die Hamburger Band Lord of the Lost.

Hamburger Schietwetter für das Königspaar

Schon beim Besuch in Brandenburg ging es nicht ohne Schirme. In Hamburg wird am Nachmittag ebenfalls Regen erwartet, teilweise sogar Gewitter.

Mit dem Auto in die Innenstadt? Keine gute Idee

Die Hamburger Polizei hat vor dem königlichen Besuch vor Verkehrsbehinderungen ab dem Mittag gewarnt. Ab 12.30 Uhr werden Teile der Innenstadt gesperrt - zwischen dem Dammtor-Bahnhof und dem Rathaus. Besucherinnen und Besuchern der betroffenen Bereiche empfiehlt die Polizei, mit U-Bahn oder S-Bahn anzureisen. Allen Übrigen werde empfohlen, die betroffenen Zonen weiträumig zu umfahren.

Wie sich die Hamburger Polizei vorbereitet

Die Polizei will mit rund 1.000 Einsatzkräften für Sicherheit sorgen. Für den Großeinsatz kommen Kräfte aus Berlin, Niedersachen sowie Sprengstoffspürhunde aus Schleswig-Holstein nach Hamburg. Auch die Reiterstaffel kommt zum Einsatz. Polizeitaucher sollen Brücken nach Sprengstoff absuchen. Die Wasserschutzpolizei schützt die geplante Barkassenfahrt mit dem Königspaar im Hamburger Hafen. Zudem stehen Scharfschützen des Spezialeinsatzkommandos auf einigen Dächern.

Farbattacke auf das Rathaus - heute weitere Aktionen von Klima-Aktivisten?

Am Tag vor dem royalen Besuch haben Klima-Aktivisten das Hamburger Rathaus mit wasserlöslicher roter Farbe besprüht. Kurz darauf wurde schon mit der Säuberung der Fassade begonnen. Drohen heute ähnliche Aktionen? "Wir müssen mit Aktionen von Klimaaktivisten rechnen und das werden wir in unser Sicherheitskonzept mit einbeziehen", sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün dem Hamburg Journal.

Was verspricht sich der Bürgermeister als Gastgeber vom Besuch?

"Nach dem Brexit und dem Tod der Queen im vergangenen Jahr, der größte Betroffenheit und Anteilnahme in Hamburg ausgelöst hat, ist der Besuch des Königs auch ein starkes politisches Zeichen der Verbundenheit von Deutschland und Großbritannien in schwierigen Zeiten", sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Der Besuch knüpfe an die lange gemeinsame Geschichte Hamburgs und des Vereinigten Königreichs an und adressiere zugleich die zentralen Zukunftsthemen beider Länder.

Vor Hamburg in Berlin und Brandenburg

Am Mittwoch und Donnerstag waren Charles und Camilla in Berlin und Brandenburg. Unter anderem hielt Charles eine Rede im Bundestag. Vor der Reise nach Deutschland wollte der britische König eigentlich Frankreich besuchen, doch angesichts der eskalierenden Proteste gegen die Rentenreform in Frankreich wurde der Staatsbesuch abgesagt.

Wie sich "Great-Britain"-Fans auf den Besuch vorbereiten

Als Charles mit Diana in Hamburg zu Gast war

Unter anderem war Charles 1987 mit seiner ersten Ehefrau Diana in Hamburg zu Gast. Bei dieser Visite hatte er auch dem NDR einen Besuch abgestattet, außerdem eine Hafenrundfahrt gemacht und sich mit Diana im Rathaus ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. 1995 war Charles im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Kapitulation Nazi-Deutschlands erneut in Hamburg.

Als Thronfolger häufig Gast in Deutschland

Charles ist seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. am 8. September des vergangenen Jahres britischer Monarch. Seine Krönung soll Anfang Mai stattfinden. Als Thronfolger war er bereits häufig zu Gast in Deutschland - zuletzt zum Volkstrauertag im November 2020. Beim zentralen Gedenken im Bundestag beschwor er damals die tiefe Partnerschaft zwischen Großbritannien und Deutschland.

