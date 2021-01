Linke Gruppen demonstrieren für gerechtere Corona-Politik

Stand: 17.01.2021 14:00 Uhr

Rund 800 Anhängerinnen und Anhänger linker Gruppen sind am Sonntag in Hamburg auf die Straße gegangen, um gegen die aktuelle Corona-Politik zu demonstrieren. Sie versammelten sich friedlich vor der Roten Flora im Schanzenviertel und zogen in vier Blöcken Richtung Innenstadt.