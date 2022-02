Lettlands Präsident fordert in Hamburg Antwort auf Ukraine-Krise Stand: 23.02.2022 17:23 Uhr Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat am Mittwoch den lettischen Präsidenten Egils Levits empfangen. Bei dem Treffen ging es auch um die Ukraine-Krise und Maßnahmen gegen Russland.

Der Besuch war schon länger geplant und bekam nun aktuell durch das Vorgehend Russlands eine besondere Bedeutung. Lettland ist ein Nachbarland von Russland, weshalb dort die Sorge vor einem Konflikt groß ist. Levits sagte: "Die demokratischen Staaten und Europas und der Welt müssen eine entsprechende Antwort finden." Es bestehe eine große Einigkeit der NATO-Staaten und der EU-Staaten. Man habe über Sanktionen und andere Maßnahmen gesprochen. "Wir müssen zusammen diese Gefahr meistern, als freie Bürger und demokratische Staaten", so Levits.

AUDIO: Levits: "Wir müssen zusammen diese Gefahr meistern" (1 Min) Levits: "Wir müssen zusammen diese Gefahr meistern" (1 Min)

Auch Hamburgs Bürgermeister Tschentscher betonte die bedrohliche Lage angesichts des Konflikts mit Russland - "eine geopolitische Lage, die uns alle betrifft", sagte er. Es werde aber deutlich, dass "diejenigen, die auf der Seite des Völkerrechts stehen - die für Freiheit, Selbstbestimmung, Demokratie stehen in dieser Welt - in der Krise, in der wir uns befinden, solidarisch an der Seite der Ukraine stehen".

Levits begrüßt Verstärkung der NATO-Truppen im Baltikum

Levits begrüßte die Verstärkung der NATO-Truppen im Baltikum. Die Truppenverstärkung sei "ein deutliches Signal" an Moskau, dass die NATO bereit sei, ihre Verpflichtungen im Bündnisfall zu erfüllen, sagte er in Hamburg. Er sei Deutschland für die bereits erfolgte personelle Verstärkung des Bundeswehreinsatzes in Litauen dankbar. Auch habe Kanada am Mittwoch angekündigt, sein Militärkontingent in Lettland aufzustocken. Zudem wolle Großbritannien die Zahl seiner Truppen in Estland verdoppeln. Die USA hatten bereits am Dienstag angekündigt, ein rund 800 Mann starkes Infanteriebataillon von Italien in die baltischen Staaten zu verlegen. Das zeige, "die NATO ist stark. Diese Sprache versteht Russland", sagte Levits.

"Imperialistische Denkweise Russlands keine Überraschung"

Die russische Eskalation in der Ukraine habe ihn nicht überrascht, sagte Levits. "Durch die langen Jahre der Besatzung kennen wir die Denkweise Russlands (...) Dass diese imperialistische Denkweise des 19. Jahrhunderts jetzt so offen zutage getreten ist, ist vielleicht eine Überraschung für viele westliche Staaten, aber nicht für uns."

Levits studierte in Hamburg

Bislang habe er das Rathaus "nur als Fußgänger von außen gesehen", sagte Levits am Mittwoch beim Eintrag in das Goldene Buch der Stadt. Der lettische Präsident will am Donnerstag in Hamburg bleiben und zunächst das Airbus-Werk besuchen. Am Donnerstagabend hält er eine Rede bei der ersten Europa-Konferenz des Hamburg-Vigoni Forums der Universität Hamburg. Es geht bei dem Forum um die Frage: Was hält Europa zusammen? Levits hatte früher an der Hamburger Universität studiert, zuerst Chemie, anschließend Rechtswissenschaft und Politikwissenschaft.

