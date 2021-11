Leonhard gegen Wiedereröffnung des Hamburger Impfzentrums Stand: 01.11.2021 14:57 Uhr Für Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) kommt die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach geforderte Wiedereröffnung von großen Impfzentren für anstehende Drittimpfungen nicht in Frage.

Hamburg sei erst vor vier Wochen gezwungen worden, das große Impfzentrum in den Messehallen einzumotten, sagte Leonhard am Montag. Außerdem gebe es in der Hansestadt weiterhin mobile Impfteams und an den Kliniken noch zehn kleinere Impfzentren, die bei Bedarf erweitert werden könnten. Hinzu komme: Da zwischen der Zweit- und der sogenannten Booster-Impfung mindestens sechs Monate liegen müssten, sei relativ gut abschätzbar, wie hoch der tatsächliche Bedarf an Impfkapazitäten sei.

Auch andere Bundesländer reagierten am Montag überrascht und irritiert auf den Vorstoß von Spahn.

Sozialsenatorin hält neuen Bund-Länder-Gipfel für überflüssig

Leonhard hält auch einen neuerlichen Bund-Länder-Gipfel zur Corona-Pandemie für überflüssig. Es habe ja gerade erst eine Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) auch zum geplanten Auslaufen der epidemiologischen Notlage von nationaler Tragweite gegeben, sagte sie. Dort sei sehr klar beschlossen worden, "man möge weiterhin eine gesetzliche Lage haben". Wenn die epidemiologische Notlage nicht über den 23. November verlängert werden soll, dann sei der Zeitdruck für eine zwingend notwendige gesetzliche Neuregelung bereits sehr hoch, warnte die Senatorin. "Insofern weiß ich nicht, was eine weitere MPK das noch befördern sollte."

Leonhard: Eingriffsmaßnahmen weiter wichtig

Leonhard fügte hinzu: "Es ist wirklich von ganz großer Bedeutung, dass wir das hinkriegen, dass der Deutsche Bundestag wenigstens ein Infektionsschutzgesetz beschließt mit solchen Änderungen, die es uns ermöglichen, auch ein paar Eingriffsmaßnahmen zu erhalten." Die Senatorin zählte dazu etwa die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr oder beim Einkaufen, Test- und Vorlagepflichten für Impfnachweise oder die 2G- und 3G-Regelungen. "Sonst werden wir das nicht schaffen", warnte Leonhard.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.11.2021 | 16:00 Uhr