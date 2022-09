Stand: 26.09.2022 09:00 Uhr Leichenfund auf einer Baustelle in Uhlenhorst

Auf einer Baustelle am Schwanenwik in Uhlenhorst haben Passanten am Montagmorgen einen Toten gefunden. Der Leichnam wurde von der Feuerwehr geborgen und in das Institut für Rechtsmedizin im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf gebracht. Dort soll die Todesursache untersucht werden. Die Identität des Toten ist noch unklar. | Sendedatum NDR 90,3: 26.09.2022 09:00