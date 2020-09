Stand: 29.09.2020 10:14 Uhr Landespressekonferenz in Hamburg im Livestream

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) äußert sich heute bei der Landespressekonferenz zur aktuellen Situation an den Hamburger Schulen während der Corona-Pandemie. Außerdem geht es um den Unterricht nach den Herbstferien, die in der kommenden Woche beginnen. NDR.de überträgt die Pressekonferenz ab 12.30 Uhr auf dieser Seite per Livestream.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.09.2020 | 12:30 Uhr