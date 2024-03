Stand: 15.03.2024 18:36 Uhr Kritik aus Hamburg an Gesetzentwurf zum Einsatz von V-Leuten

Die Gewerkschaft der Polizei in Hamburg hat den vom Bundeskabinett verabschiedeten Gesetzentwurf zum Einsatz von V-Leuten kritisiert. Der Entwurf spreche dafür, dass der Polizei ein grundlegendes Misstrauen entgegengebracht werde, sagte der Landesvize der GdP, Lars Osburg. Im Gesetzentwurf gibt es erstmals Regelungen zum Einsatz sogenannter Vertrauenspersonen in kriminellen Milieus. Auch Innensenator Andy Grote (SPD) hatte in dieser Woche bereits Kritik geäußert.

