Kritik an neuen Regeln für Corona-Tests an Hamburgs Schulen Stand: 05.05.2022 16:28 Uhr Viele Eltern und die Opposition im Rathaus kritisieren die Hamburger Schulbehörde. Grund sind die neuen Regeln für Corona-Tests in den Schulen.

Die Hamburger Elternkammer wurde nach eigenen Angaben von den neuen Regeln überrascht. Sie ist einerseits froh, dass es ein weiteres Stück Normalität an den Schulen gibt, weil sich nur die ungeimpften Kinder und Jugendlichen noch regelmäßig testen müssen. Anderseits ist die Elternkammer in Sorge um die Schülerinnen und Schüler, die anfälliger sind für Krankheiten und durch die neuen Test-Regeln möglicherweise nicht mehr so gut geschützt sind. Schulleiterinnen und Schulleiter kennen diese Sorgen: Einige raten deshalb den Eltern, dass sich auch geimpfte und genesene Kinder weiterhin regelmäßig testen sollten.

Oppositionsparteien fordern Ende der Corona-Tests für alle Schüler

AfD und FDP in der Hamburgischen Bürgerschaft fordern ein Ende der Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler, die CDU hält die neue Regel für ungerecht. Die Schulbehörde hatte als Reaktion auf eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtes die neue Regel festgelegt. Schülerinnen und Schüler, die sich nicht mehr testen wollen, müssen dafür ihre Impfung oder Genesung nachweisen. Der Hamburger Datenschutz bezeichnete die neue Regelung als unproblematisch.

Schulbehörde: 3G statt Corona-Testpflicht

Bislang mussten sich alle Schülerinnen und Schüler mindestens zwei Mal pro Woche testen lassen, auch wenn sie geimpft, geboostert oder genesen sind. Die Schulbehörde hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass die Corona-Testpflicht an Schulen entfällt und stattdessen wieder die bereits abgeschaffte Regelung, dass nur Geimpfte, Genesene oder Getestete am Unterricht teilnehmen dürfen, in Kraft tritt. Die Behörde reagierte damit auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts Hamburg, das eine Woche zuvor dem Eilantrag einer geimpften Gymnasiastin und eines geimpften Grundschülers gegen die Masken- und Corona-Testpflicht an Schulen stattgegeben hatte.

