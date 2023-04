Kommentar: Unwürdiges Schauspiel seit Amoklauf in Hamburg

Stand: 15.04.2023 08:40 Uhr

Die Hintergründe des Amoklaufs von Alsterdorf, bei dem in einem Gemeindehaus der Zeugen Jehovas insgesamt acht Menschen ums Leben kamen, sind noch immer nicht geklärt. Doch fast täglich werden neue Details bekannt, bei denen vor allem die Hamburger Sicherheitsbehörden keine gute Figur abgeben. Was muss eigentlich noch passieren, damit dieser Fall Konsequenzen hat? Das fragt sich NDR 90,3 Polizeireporter Ingmar Schmidt in seinem Kommentar.