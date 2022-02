Kommentar: Sturmfluten in Hamburg auch ein hausgemachtes Problem Stand: 19.02.2022 08:40 Uhr Während wir in diesen Tagen an die größte Katastrophe der Nachkriegszeit in Hamburg erinnern - die Sturmflut 1962 - da fegen Sturm Nummer zwei und drei des noch jungen Jahres 2022 über die norddeutsche Küste und über Hamburg hinweg. Immer öfter Land unter in Hamburg - eine Situation, die zum Teil auch hausgemacht ist, findet Kerstin von Stürmer.

Eingriffe der Menschen haben seit dem 19. Jahrhundert die Elbe dramatisch verändert. Nach neun Vertiefungen ist aus dem Fluss eher ein Kanal geworden. Das ist sicher gut für Schiffe, weniger gut für die Anrainerinnen und Anrainer. Denn feststeht: Mit der immer tieferen Fahrrinne ändert sich das Fließverhalten der Elbe. Je tiefer ihr Bett, desto mehr Wasser bewegt sie. Der Strom fließt schneller, die Sturmfluten entwickeln mehr Kraft und werden höher.

"Jahrhundert-Sturmfluten" werden uns wohl bald öfter ereilen

Das ist im Zusammenspiel mit dem Klimawandel und den häufigeren und immer höheren Sturmfluten fatal. Was bisher als Jahrhundert-Sturmflut galt, werde uns wohl bald häufiger ereilen. Darauf müssen wir uns an der Elbe und in Hamburg einstellen. Mit immer höheren Deichen und Flutschutzbauwerken hat der Hamburger Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) mehrfach gewarnt.

Sperrwerk im Mündungsbereich der Elbe

Klar, die Deiche halten aktuell - das ist ein Ergebnis aus den Lehren von 1962 - sie sind seitdem kontinuierlich erhöht worden. Und gerade hat die Stadt ein neues Deichbauprogramm gestartet: Noch einmal 80 cm sollen obendrauf, um gegen den Klimawandel und den damit verbundenen steigenden Meeresspiegel gewappnet zu sein. Nachgedacht wird immer wieder auch über ein Sperrwerk im Mündungsbereich der Elbe, das die Hansestadt vor den Fluten schützen soll. Eine jahrelange Bauzeit, wahrscheinliche Milliardenkosten und auch ein gravierender Eingriff in die Natur wären die Folgen.

Andere Wege hätten letzte Elbvertiefung überflüssig gemacht

Zurück zur letzten Elbvertiefung: Noch fehlen den Wissenschaftlern genügen Daten, um zu belegen, was genau da bei Sturmfluten sozusagen hausgemacht noch obendrauf kommt. Unstrittig ist, dass der wirtschaftliche Erfolg des Hafens wichtig für Hamburg ist. Aber diesen abgekoppelt von Flutschutz und damit der Sicherheit der Hansestadt zu denken, ist zumindest leichtfertig. Hier hätte es mit Weitsicht und etwas politischem Mut andere Wege gegeben - Stichwort Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven. Eine Kooperation mit dem Tiefwasserhafen hätte die letzte Elbvertiefung überflüssig gemacht. Diese Chance ist vertan.

